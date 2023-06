O fogo -- cujo alerta foi dado às 15:43 -- está a lavrar na Azinhaga Fonte Velha, Quinta do Olival, perto da Rua Daciano Costa e do Clube de Ténis Paço do Lumiar.

De acordo com informação disponível no 'site' da Proteção Civil, pelas 16:40 estavam no local 69 operacionais, apoiados por 19 viaturas.

