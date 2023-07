"O trânsito está a ser desviado para a Autoestrada 16 (A16)", acrescentou a mesma fonte.

Às 17:58 foi dado o alerta para um incêndio florestal na localidade de Zambujeiro, em Alcabideche, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, que fez um ferido ligeiro.

O incêndio está a lavrar perto do Hospital de Cascais, mas até ao momento a instituição de saúde não corre perigo.

"De momento, do ponto de vista da Proteção Civil e do ponto de vista dos bombeiros, não há perigo nem recomendação para evacuação", disse à agência Lusa fonte do Hospital de Cascais, perto das 19:00.

A mesma fonte disse que aguardavam novas informações por parte das autoridades.

Contactado pela Lusa perto das 18:30, o Centro de Apoio Social do Pisão, que também se situa nas proximidades do fogo, disse que também não têm indicações por parte das autoridades para evacuarem as instalações.

Pelas 19:00, o fogo estava a ser combatido por 348 operacionais, apoiados por 96 veículos e 13 meios aéreos.

