Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que os feridos são dois homens, que sofreram queimaduras, tendo um sido transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e o outro para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A fonte da GNR adiantou que são ainda desconhecidas as causas do fogo, que ocorreu na Avenida do Rio Tejo.

Segundo a fonte do CDOS, o alerta para o incêndio foi dado às 02:50, tendo o fogo sido dominado às 03:26.

Foram mobilizados, de acordo com o CDOS, 26 operacionais, apoiados por 10 veículos, dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Cruz Vermelha, além da GNR.

