Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avançou à Lusa que o combate ao incêndio que deflagrou segunda-feira no distrito de Viseu está "a evoluir favoravelmente", estando apenas 20% da frente ativa.

Já no concelho de Mangualde, para onde as chamas progrediram, a frente continua ativa e os operacionais protegeram "com sucesso" as habitações na zona de Santo Amaro Tavares, tendo as chamas passado a sul daquela zona, acrescentou o porta-voz.

"O município ativou o programa Aldeia Segura Pessoas Seguras em todas as localidades a sul de Santo Amaro Tavares", acrescentou a mesma fonte.

O incêndio, que deflagrou no concelho de Penalva do Castelo às 01:15 de segunda-feira, mobilizava, pelas 02:15 de hoje, 317 operacionais, apoiados por 81 meios terrestres, segundo informação disponível no portal oficial da ANEPC na Internet.

De acordo com um balanço da ANEPC, pelas 01:35, eram 11 os incêndios ativos e não dominados em Portugal continental. O combate a estes incêndios mobilizava 2.365 operacionais, apoiados por 732 meios terrestres.

Sete pessoas morreram e cerca de 120 ficaram feridas nos incêndios que atingem desde domingo sobretudo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu e Coimbra, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 106 mil hectares, de acordo com o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam perto de 76 mil hectares.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.

