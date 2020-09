"Espera-se precipitação na categoria normal em quase todo o território nacional" para outubro, novembro e dezembro de 2020, assinalou o especialista do INAMET, António Lameira Gaspar, numa videoconferência a partir de Luanda, onde apresentou a previsão sazonal para os próximos seis meses.

Poderá, no entanto, ocorrer precipitação acima dos valores médios em algumas províncias, como a parte oeste da Lunda norte e grande parte da província do Uíje.

Para janeiro, fevereiro e março de 2021, mantêm-se a tendência de precipitação normal ou acima dos valores médios e com tendência abaixo de normal nas províncias do sul de Angola.

Em termos de impacto para a agricultura e pecuária, outubro, novembro e dezembro serão meses favoráveis à produção de culturas, mas o especialista recomendou atenção aos alertas das autoridades relativamente a eventos climáticos.

"Quanto ao sul, região com muita atividade pecuária, garantimos que haverá água suficiente", adiantou o responsável do INAMET, apontando ainda o aumento do caudal dos rios e consequente "boa produção de energia".

O meteorologista aludiu ainda ao risco de desastres associados à precipitação extrema, incluindo danos de infraestruturas, deslocação das populações, desmoronamento de casas, possibilidade de granizo e possíveis implicações a nível de surtos de doenças, devido ao excesso de chuva.

Esta é uma primeira projeção, acrescentou, explicando que a informação será atualizada.

