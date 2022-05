No comunicado diário sobre a crise sismovulcânica que começou em 19 de março naquela ilha do arquipélago dos Açores, o CIVISA indica que, até ao momento, "foram identificados cerca de 264 sismos sentidos pela população".

Nas últimas 24 horas, nenhum sismo foi identificado como tendo sido sentido pela população.

No sábado, foi sentido um abalo de magnitude 2,1 na escala de Richter foi sentido pelas 07:07 com intensidade III, em Santo Amaro e Urzelina, no concelho de Velas.

Até quinta-feira, tinham sido registados 30.503 eventos desde 19 de março, de acordo com os mais recentes dados oficiais.

De acordo com o CIVISA, "continua acima do normal" a atividade sísmica que tem vindo a registar-se desde 19 de março naquela ilha, desde a Ponta dos Rosais até à zona do Norte Pequeno - Silveira.

O sismo de maior magnitude (3,8 na escala de Richter) ocorreu no dia 29 de março, às 21:56.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso".

