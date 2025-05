"A IL apresentará um projeto de revisão constitucional em que traremos para a discussão esta visão de sociedade [mais livre, economicamente mais autónoma]. Não é um ajuste de contas com a História, mas é a criação de uma oportunidade de futuro para todos, em que todos se reveem numa Constituição que traz mais liberdade e que tem menor pendor ideológico", anunciou Rui Rocha.

O líder da IL falava aos jornalistas após uma audiência no Palácio de Belém com o Presidente da República, que durou cerca de uma hora.

Questionado sobre quais são as alterações que quer que sejam feitas à Constituição, Rui Rocha deu como exemplo "a questão do papel do Estado, como central na economia", que considerou estar refletida na lei fundamental.

"É algo que nós entendemos que deve ser revisto, mas apresentaremos oportunamente o nosso projeto de revisão constitucional. Devo dizer que, já em legislaturas anteriores, o fizemos, aliás, todos os partidos o fizeram. E, portanto, parece ter havido, nesse momento, um desejo de revisão constitucional", observou.

Rui Rocha reiterou que a IL tem esse desejo, para que a lei fundamental passe a prever "uma sociedade mais aberta, mais livre".

"Entendemos que não deve ser um ajuste de contas com a História, mas também não deve ser um condicionamento para as gerações futuras que sejam condicionadas por um momento determinado da História. Portanto, queremos avançar nesse sentido e avançaremos nos próximos dias", afirmou.

Interrogado se conta com os votos do Chega para rever a Constituição, Rui Rocha respondeu que o projeto de revisão da IL vai ser para "uma sociedade mais livre, economicamente mais autónoma, em que o papel do Estado não é o papel central da economia".

"Eu quero contar com todos os votos que se revejam nessa visão", disse.

