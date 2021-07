Em comunicado, o partido liderado por João Cotrim de Figueiredo dá conta de que a IL "aprovou para estas eleições autárquicas 43 candidaturas próprias, sete em coligação" e também vai apoiar um movimento de cidadãos, no concelho do Porto.

"O partido irá, portanto, concorrer em 51 concelhos" -- de um total de 308 em Portugal (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) acrescenta a nota, produzida depois do 16.º Conselho Nacional do Iniciativa Liberal.

Ao todo, a IL vai contar com listas a 39 câmaras municipais, 40 assembleias municipais e 103 juntas de freguesia.

O partido também recebeu 112 propostas para coligações, das quais 105 foram rejeitadas.

"Os conselheiros liberais aprovaram hoje coligações em Arouca com PSD, CDS e PPM, Faro com PSD, CDS, PPM e MPT, Mealhada com PSD, CDS, PPM e MPT e São João da Madeira com PSD e CDS, somando-se às coligações já aprovadas no Conselho Nacional anterior em Beja, Covilhã e Matosinhos. Foi também aprovado o apoio ao movimento de cidadãos liderado por Rui Moreira no Porto", completa o comunicado.

O Conselho Nacional da IL também aprovou a alteração formal da sede do partido para o Porto.

No Porto, a Iniciativa Liberal já tinha anunciado que vai apoiar a recandidatura de Rui Moreira à Câmara, considerando "inquestionável a mudança e o desenvolvimento" da cidade desde que o independente assumiu a presidência do município.

Em 20 de março, em declarações à agência Lusa sobre as próximas eleições autárquicas, o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, tinha assumido que o município do Porto seria uma das "exceções previsíveis à regra" das candidaturas próprias nas autárquicas, revelando então que já havia contactos com o movimento de Rui Moreira.

Naquelas que são as primeiras autárquicas a que o partido concorre, João Cotrim Figueiredo disse, na altura, que a expectativa do partido era ter "cerca de 50 candidaturas em concelhos que representam mais de 60% da população portuguesa".

Em Portugal, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).

As eleições autárquicas estão agendadas para 26 de setembro.

AFE (JF) // HB

Lusa/Fim