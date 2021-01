Na reunião em que o Presidente da República anunciou a sua intenção de renovar, por oito dias, o estado de emergência, o líder da IL, João Cotrim Figueiredo, afirmou que, pela primeira vez, Marcelo Rebelo de Sousa "manifestou abertura" para que ter em conta os tais pontos "absolutamente excessivos" que o partido enviar para a Presidência.

"E, em função do reflexo que isso venha a ter no texto final do decreto, tomaremos uma posição definitiva", afirmou.

