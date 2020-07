As dioceses de Bissau e Bafatá emitiram um comunicado para dar conta aos fiéis católicos da Guiné-Bissau que, "dado o aumento de números de infeções pelo novo coronavirus" no país, e para "melhor preparar as comunidades, achou-se conveniente esperar um pouco", antes de retomar as atividades presenciais.

A missa de corpo presente, catequese, retiros, encontros de grupo, ensaios de coro, intercâmbios e ações de formação ficam suspensos.