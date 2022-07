Este alerta foi transmitido por António Costa em declarações aos jornalistas na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, concelho de Oeiras, após reuniões com entidades com responsabilidades na prevenção e combate a fogos florestais.

Após sucessivas perguntas sobre as condições para a realização de eventos junto a zonas de pinhal, como o festival de música Supre Bock Super Rock, ou a concentração motard de Faro, o primeiro-ministro reagiu: "Compreendo o interesse que esses eventos suscitam, mas esse é o menor problema que vamos ter no país".

"O grande problema que com que o país está mesmo confrontado nos próximos dias é o elevadíssimo risco de incêndio que cobre praticamente todo o território nacional. Cobre seguramente todo o território desde o rio Minho até à Lisboa, atenuando um pouco no Alentejo, mas não no Algarve, onde há previsão de ventos fortíssimos", declarou o líder do executivo.

