Idosa angolana morta à paulada por alegada prática de feitiçaria na província do Huambo

Uma idosa, de 70 anos, foi morta à paulada, acusada de feiticeira, no município do Ucuma, província angolana do Huambo, onde este ano já 10 pessoas morreram vítimas deste fenómeno, informaram as autoridades policiais locais.