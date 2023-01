O Hospital de Cantanhede foi desta forma reconhecido, a nível internacional, por práticas de saúde amigas do Idoso.

O HAJC foi avaliado por um consórcio de entidades ligadas ao setor social e da saúde, tornando-se "a primeira instituição portuguesa a constar desta lista de organizações reconhecidas por promover o respeito pelos direitos da pessoa mais velha", afirmou o HAJC, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Age-Friendly Health Systems é uma iniciativa da Fundação John A. Hartford e do Institute for Healthcare Improvement, em parceria com a American Hospital Association (AHA) e a Catholic Health Association of the United States, Age friendly healthsystem.

O objetivo é o de adequar a "resposta às necessidades específicas" dos cidadãos e desenvolver "práticas para Sistemas de Saúde Amigos do Idoso".

A metodologia deste sistema parte de uma abordagem geriátrica multidimensional, baseada em quatro elementos, os 4M, sendo eles a "Motivação", ajustando os cuidados prestados ao resultado esperado por cada doente, assim como a "Medicação", adequando a medicação ao doente e ao seu estado.

Outro dos elementos é "Estado Mental", ou seja, prevenir, identificar e tratar a demência, depressão e estados confusionais, bem como a "Mobilidade", incentivando a mobilidade e a funcionalidade no idoso.

Para a presidente do conselho diretivo, Diana Vilela Breda, este reconhecimento é "um grande orgulho", que se junta a "outros nacionais e internacionais".

"Ser o primeiro hospital em Portugal e o segundo da Europa a participar neste modelo de boas práticas de prestação de cuidados a pessoas mais velhas, sustentado na metodologia 4M, é um justo reconhecimento do trabalho que os nossos profissionais desenvolvem", frisou.

O HAJC deu ainda nota de que, segundo o Plano Nacional de Saúde 2021-2030, nas últimas duas décadas a esperança de vida à nascença aumentou 4,5 anos, sendo de 81,1 anos (2018-20).

Estudos recentes apontam para que a população com mais de 65 anos quase duplique nos próximos 30 anos.

No que respeita ao índice de envelhecimento, do concelho de Cantanhede foi, em 2021, de 270, valor mais elevado do que a média nacional que se cifra em 183, acrescenta a mesma nota.

Também a percentagem de idosos em Cantanhede é mais elevada, já que 30,4% da população é idosa, sendo que o total da população portuguesa idosa é de 23,5%.

