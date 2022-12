Fonte da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal referiu à Lusa que as detenções efetuadas hoje - da mãe da criança e de um homem de 28 anos, filho do casal que foi detido juntamente com uma filha em 23 de junho - resultam de alguns exames periciais que só agora foram concluídos.

"As duas pessoas detidas hoje estão indiciadas pelo crime de homicídio qualificado", disse a fonte da Polícia Judiciária de Setúbal, adiantando que os dois arguidos vão ser presentes a tribunal ainda hoje ou na sexta-feira.

A mãe de Jéssica, Inês Tomás, de 37 anos, tinha sido ouvida pela Polícia judiciária após a morte da menina, mas ficou em liberdade.

Os três primeiros detidos deste processo ficaram em junho em prisão preventiva: uma mulher de 52 anos a quem a mãe da criança devia dinheiro, inicialmente identificada como ama, o seu marido, com 58 anos, e a filha, de 27.

Os três foram detidos pela Polícia Judiciária por suspeita de homicídio qualificado, rapto, extorsão e ofensas à integridade física.

GR // ROC

Lusa/Fim