Hidroelétrica de Cahora Bassa doa equipamento a unidades hospitalares de província do centro de Moçambique

A Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) doou equipamento hospitalar avaliado em mais de seis milhões de meticais (72 mil euros) a unidades de saúde da província de Tete, no centro de Moçambique, no âmbito do combate à pandemia da covid-19.