Quatro combatentes do Hezbollah foram mortos num ataque israelita a um carro em Bafliyeh, a cerca de 15 quilómetros da fronteira com Israel, disse uma fonte de segurança libanesa à agência noticiosa France-Presse (AFP).

O movimento pró-iraniano confirmou, por sua vez, a morte de três dos seus combatentes.

Nos últimos dias, o Hezbollah intensificou os ataques contra Israel, que tem respondido com incursões cada vez mais profundas no Líbano e com ataques dirigidos cirurgicamente a oficiais do movimento xiita libanês.

Numa declaração entretanto divulgada, o Hezbollah anunciou que tinha utilizado "drones de ataque" (aeronaves não tripuladas) para atingir uma posição militar no norte de Israel.

O Hezbollah declarou que a ação foi uma resposta ao assassínio dos seus membros em Bafliyeh.

A Defesa Civil libanesa confirmou o número de quatro mortos no ataque israelita e a agência noticiosa nacional oficial (Ani) informou que "várias pessoas morreram num ataque aéreo israelita na estrada que conduz a Bafliyeh".

Por seu lado, o exército israelita afirmou que o norte de Israel foi várias vezes alvo de disparos a partir do Líbano e informou ter "intercetado dois 'drones' em território libanês".

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas, a 07 de outubro de 2023, que tem havido trocas de tiros diárias entre o exército israelita e o Hezbollah, que afirma apoiar o movimento islamita palestiniano.

Na quarta-feira, cinco combatentes, três da Jihad Islâmica palestiniana e dois do Hezbollah, foram mortos em ataques israelitas no sul do Líbano.

No mesmo dia, o movimento xiita libanês reivindicou a autoria de uma dúzia de ataques no norte de Israel, incluindo ataques com 'drones' explosivos e mísseis teleguiados.

Em sete meses de violência transfronteiriça, pelo menos 399 pessoas, na sua maioria combatentes do Hezbollah, mas também 77 civis, foram mortas no Líbano, de acordo com uma contagem da AFP.

Do lado israelita, 14 soldados e nove civis foram mortos, de acordo com o balanço oficial.

No portal 'online' das forças armadas israelitas, que apresenta a lista das baixas militares registadas, o exército acrescentou o nome de um soldado que "caiu durante a atividade operacional no norte de Israel", a 08 de maio, o terceiro soldado morto no norte do país esta semana.

JSD // SCA

Lusa/Fim