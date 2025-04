Inicialmente estava previsto um concerto para 31 de março de 2026. Hoje, a promotora Everything is New anunciou uma nova data: 01 de abril de 2026.

"A 'The Next Level' acontece assim em duas noites muito especiais na capital Portuguesa para que todos os fãs possam ouvir os grandes êxitos musicais do cinema", lê-se num comunicado hoje divulgado.

Segundo a promotora, "'The Next Level' promete um espetáculo completamente novo, com paisagens sonoras eletrónicas inovadoras e uma produção de luzes espetacular que promete superar os espetáculos anteriores de Zimmer".

Zimmer esteve em Lisboa, na mesma sala, em maio de 2023, com a Orquestra de Ópera de Odessa, numa digressão para interpretar peças de algumas das mais conhecidas bandas sonoras que compôs.

O alemão Hans Zimmer nasceu em Frankfurt há 67 anos e entrou no mundo das bandas sonoras para cinema pela mão do compositor Stanley Myers, como recorda a biografia disponível no IMDb.

Em 1988, Zimmer compôs a banda sonora de "Encontro de Irmãos", de Barry Levinson, obra que veio a conquistar o Óscar na categoria de Melhor Filme e levou a que o compositor recebesse a sua primeira nomeação nos prémios da Academia de Hollywood.

Desde então voltou a ser nomeado pela música de filmes como "O Rei Leão" (1994), "A Barreira Invisível" (1998), "Gladiador", "Inception" (2010), "Dunkirk" (2017), entre outros, tendo vencido o Óscar pelas composições para "O Rei Leão" e "Duna".

