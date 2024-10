Num comunicado, o Ministério da Saúde de Gaza indicou que, até ao momento, foram confirmados 43.020 mortos e 101.110 feridos, incluindo 96 mortos e 277 feridos devido a cinco ataques realizados pelas tropas israelitas durante as últimas 48 horas.

No entanto, o Ministério sublinhou que "ainda há vítimas entre os escombros e caídas nas ruas, sem que as ambulâncias e as equipas da defesa civil as consigam recuperar".

As autoridades de Gaza afirmaram que pelo menos 10 mil pessoas foram dadas como desaparecidas no âmbito da ofensiva israelita.

A ofensiva contra Gaza foi lançada após o ataque do Hamas ao território israelita, em 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e em que 250 pessoas foram raptadas, segundo as autoridades israelitas.

A estes números juntam-se quase 750 palestinianos mortos pelas forças de segurança israelitas e em ataques realizados por colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

CSR//APN

Lusa/Fim