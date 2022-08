De acordo com o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, Guterres vai chegar a Islamabad, capital do Paquistão, no dia 09 de setembro, de onde partirá para as áreas mais afetadas "por esta catástrofe climática sem precedentes".

"O secretário-geral irá reunir-se com famílias deslocadas e também testemunhará como estamos a trabalhar, em colaboração com os nossos parceiros humanitários, para apoiar os esforços de socorro do Governo e fornecer assistência a milhões de pessoas", disse o porta-voz.

Guterres deverá regressar a Nova Iorque em 11 de setembro.

