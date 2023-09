Segundo um comunicado divulgado pela equipa de Guterres, foi ainda discutido, neste encontro bilateral, os esforços empreendidos para "o financiamento do desenvolvimento e a reforma da arquitetura financeira internacional", tendo em conta a "presidência brasileira do G20 em 2024".

Lula e Guterres concordaram ainda "que os esforços contra a desigualdade devem estar no centro dos esforços globais", lê-se ainda na nota oficial.

O encontro ocorreu à margem da 78.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas (UNGA 78), que reúne esta semana em Nova Iorque dezenas de chefes de Estado e de Governo de todo o mundo.

O encontro entre os dois líderes ocorreu no mesmo dia em que ambos discursaram no debate geral da UNGA78, onde defenderam uma reforma das instituições internacionais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU.

"O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente sua credibilidade. Sua paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lhe maior representatividade e eficácia", afirmou o Presidente brasileiro na abertura do debate geral.

A crítica à governança global também foi tema do discurso de António Guterres, que sublinhou, na abertura do evento, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas reflete a realidade política e económica de 1945, quando muitos países agora representados no plenário da ONU ainda estavam sob domínio colonial.

"O mundo mudou. As nossas instituições não. Não podemos resolver eficazmente os problemas tais como eles são se as instituições não refletirem o mundo tal como ele é. Em vez de resolverem problemas, correm o risco de se tornarem parte do problema", disse Guterres.

