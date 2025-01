De acordo com informação disponível no 'site' oficial da Fundação Calouste Gulbenkian, podem candidatar-se ao Apoio à Criação Artística "artistas nacionais ou estrangeiros, com domicílio fiscal em Portugal, em nome individual ou através de uma instituição com a qual estejam a colaborar na execução do projeto objeto da candidatura".

Os candidatos podem concorrer a quatro patamares de apoio -- quatro mil euros, oito mil euros, 12 mil euros e 16 mil euros -para a realização de projetos que devem ser iniciados e executados entre 01 de julho deste ano e 31 de dezembro de 2027.

Entre os critérios de exclusão deste concurso estão o facto de as entidades candidatas beneficiarem, à data da candidatura, de apoios bienais ou quadrienais da Direção-Geral das Artes, de se tratar de projetos comerciais ou com caráter académico ou escolar.

As candidaturas decorrem até às 12:00 de 10 de março e "o número de apoios será determinado pela Fundação Calouste Gulbenkian".

