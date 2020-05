"O potencial de implantação da língua portuguesa na Guiné Equatorial está na sua juventude, naqueles que, agora, estudam nas universidades de Portugal, e naqueles que, no país, irão aprender o idioma que, agora, lhes é desconhecido, embora atrativo", disse o embaixador da Guiné Equatorial em Portugal, Tito Mba Ada.

"Através do planeamento eficiente do ensino deste novo idioma e do intercâmbio de estudantes universitários, dentro de anos toda esta geração e as seguintes serão multilingues, partilhando o convívio com as línguas nativas", acrescentou.