Os dados disponibilizados no site do Ministério da Saúde e Bem-Estar Social da Guiné-Equatorial, que foi atualizado na tarde de sexta-feira, dão conta de 24 novas infeções na última semana, totalizando agora as 4.941. O número de óbitos mantém-se em 83.

Em relação aos recuperados, as autoridades da Guiné-Equatorial revelam que são hoje 3.884, um dos quais assim considerado durante a última semana.