Segundo dados divulgados no boletim diário, na rede social Facebook, na terça-feira foram detetados mais dois casos positivos de covid-19.

O boletim diário indica também que há 73 casos ativos no país.

O registo de recuperados manteve o total de 2.420.

O número de vítimas mortais mantém-se nos 45.

A Guiné-Bissau, segundo os dados, regista um total acumulado de 2.544 casos desde que foram detetadas as primeiras infeções pelo novo coronavírus no país, em março de 2020.

Na sequência do aumento de casos que se têm registado desde o início do ano no país, o Governo guineense decidiu decretar o estado de calamidade até 23 de fevereiro, encerrar os estabelecimentos escolares até à mesma data e cancelar as celebrações do carnaval.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

África registou nas últimas 24 horas mais 1.015 mortes por covid-19 para um total de 86.898 óbitos, e 18.612 novos casos de infeção, segundo os últimos dados oficiais da pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados é de 3.473.940 e o de recuperados nos 55 Estados-membros da organização nas últimas 24 horas foi de 24.531, para um total de 2.955.394 desde o início da pandemia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

