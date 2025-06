Guiné-Bissau obteve cerca de 3,48 ME com venda de créditos de carbono

Bissau, 05 jun 2025 (Lusa) -- A Guiné-Bissau obteve cerca de quatro milhões de dólares (3,48 milhões de euros) com a venda de créditos de carbono entre 2011 e 2016, segundo dados do Governo guineense e da representante das Nações Unidas no país.