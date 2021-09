De acordo com o boletim epidemiológico que segue e apresenta a evolução da pandemia diariamente, o país não registou nenhuma morte, embora tenha 39 pessoas internadas em diferentes unidades hospitalares.

Nas últimas 24 horas, 47 pessoas foram dadas como recuperadas da doença e o país continua a ter 822 casos ativos.

O porta-voz do Governo guineense, Fernando Vaz, voltou hoje a frisar a necessidade de as medidas decretadas no âmbito do estado de calamidade sanitária, embora alvo de contestações por parte da população, nomeadamente o fecho parcial dos locais de culto e de venda, a limitação de circulação entre as localidades e o recolher obrigatório das 20:00 às 05:00.

Na Guiné-Bissau, 120 pessoas morreram devido à covid-19 e 5.829 ficaram infetadas desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 4.529.715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

