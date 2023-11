As cerimónias têm início marcado para as 10:00, depois da chegada faseada de todos os convidados, a começar pelo representante da Associação dos Antigos Combatentes, do município, autoridades religiosas e tradicionais, seguindo-se partidos políticos, deputados, diplomatas, membros do Governo, antigos presidentes, representantes do sistema judicial, de organizações internacionais, chefes de Estado e de Governo convidados, entre outros, que se sentarão nas centenas de cadeiras colocadas em cinco palanques num dos lados da avenida.

O evento decorre no Dia das Forças Armadas guineenses, 16 de novembro, apesar de a independência ter sido declarada em 24 de setembro de 1973.

Depois de uma revista às tropas, o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, proferirá uma "mensagem à Nação", culminando a cerimónia com um desfile popular e outro militar.

No final do desfile militar, Sissoco Embaló seguirá com os convidados, a pé, para o Palácio da República, situado na Praça dos Heróis Nacionais (antiga Praça do Império), para um almoço oficial, na Sala de Banquetes, que encerrará as cerimónias de celebração do cinquentenário da independência e do Dia das Forças Armadas.

Entre os representantes de 26 países anunciados, encontram-se o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro português, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

