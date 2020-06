Guiné-Bissau ainda precisa de manter medidas restritivas de direitos e liberdades -- PR

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, explicou hoje que decidiu prolongar o estado de emergência no país porque, no âmbito do combate à covid-19, ainda é preciso manter medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias fundamentais.