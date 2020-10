"Estamos a acompanhar com atenção e preocupação. A Guiné-Conacri está numa situação muito delicada. Nós passámos por essa situação. Mas também ouvi que a única entidade, instituição, na Guiné-Conacri que se pode pronunciar sobre eleições é a Comissão Nacional de Eleições, outros tiveram outro entendimento em relação à Guiné-Bissau", afirmou Umaro Sissoco Embaló.

O Presidente guineense falava aos jornalistas no final do Conselho de Ministros, no Palácio do Governo, em Bissau.