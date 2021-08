Guardas da GNR agredidos ao tentarem pôr fim numa festa ilegal em Vimioso

Militares da GNR do destacamento de Miranda do Douro foram na madrugada de sábado alvo de agressões, quando tentavam pôr fim a uma festa ilegal, no concelho de Vimioso, confirmou hoje à Lusa fonte do Comando Geral da GNR.