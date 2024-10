Guarda Revolucionária do Irão reivindica ataque com mísseis contra Israel

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou hoje ter efetuado um ataque com mísseis contra Israel em represália pelas mortes do líder político do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniye, e do secretário-geral da milícia xiita libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah.