De acordo com as previsões do IPMA, o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar sob aviso amarelo entre 18:00 de hoje e as 24:00 de sexta-feira.

Para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, devido às mesmas previsões, vigora entre as 03:00 e as 15:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

