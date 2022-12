Em declarações aos 'media' locais, os habitantes da área de Shahr-e-Nau reportaram uma explosão seguida de um intenso tiroteio.

Fontes citadas pela estação televisiva 1TV indicaram que o alvo do ataque é uma pensão popular entre os visitantes chineses, mas ainda não são conhecidos mais pormenores.

O ataque ocorreu um dia depois de o vice-primeiro-ministro afegão, Mohamad Abas Stanikzai, ter reunido em Cabul com o embaixador chinês, Wang Yu, para assegurar-lhe que os talibãs garantem a segurança dos representantes e das instalações diplomáticas da China em território afegão, após os recentes ataques contra as embaixadas do Paquistão e da Rússia na capital do Afeganistão.

RJP // SCA

Lusa/Fim