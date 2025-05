Às 23:15, o ambiente no Teatro Thalia, em Lisboa, `quartel-general´ do Livre nesta noite eleitoral, era de festa com os presentes na sala a gritar "presente, futuro e Livre, Livre, Livre", "vamos vencer" e "não passarão", depois de confirmada a eleição de seis deputados, três por Lisboa, dois pelos Porto e um por Setúbal, num momento em que os resultados ainda não estão fechados.

Em Lisboa, os co-porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, repetiram a eleição e, a eles, junta-se ainda Patrícia Gonçalves.

Em Setúbal, Paulo Muacho também foi reeleito, assim como Jorge Pinto no Porto, onde foi ainda eleita Filipa Pinto.

Jorge Pinto e Filipa Pinto, a passar a noite eleitoral no Porto, falaram com os presentes em Lisboa por videochamada agradecendo a quem votou no Livre e depositou neles a confiança.

Já os restantes deputados eleitos, que foram subindo ao palco à medida que iam sendo eleitos, foram unânimes em dizer que o Livre está a crescer e vai vencer.

Apesar de falarem numa noite positiva para o Livre, os eleitos frisaram que vêm aí tempos difíceis com o aumento da extrema-direita, mas que o "país vai vencer".

Até ao momento, o Livre já elegeu seis deputados, mais dois do que em 2024.

Nas eleições legislativas de 10 de março de 2024, o Livre teve 204.676 votos (3,16%), elegendo quatro deputados, nomeadamente dois por Lisboa, um pelo Porto e outro por Setúbal.

Anteriormente, nas eleições de janeiro de 2022, o Livre tinha obtido 71.196 votos (1,28%) elegendo um deputado, designadamente Rui Tavares.

