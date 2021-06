"Na parte operacional e manutenção, nós podemos fazer um balanço que ronda muito perto dos 93%, sendo certo que o êxito desta greve só será possível avaliar se for consequente e se efetivamente resultar daqui alguma aceitação ou, aliás, algum retorno por parte quer do Governo, quer da administração da empresa, situação que nós vamos ficar a aguardar", afirmou a dirigente sindical da FECTRANS, em declarações à agência Lusa.

A greve da generalidade dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa decorreu entre as 05:00 e as 09:30, enquanto o setor administrativo e técnico fez greve entre as 09:30 e as 12:30, sem impacto na circulação do metro.

Na sequência da greve, a circulação de comboios hoje iniciou-se apenas a partir das 10:15, uma vez que, de acordo com o acórdão do Tribunal Arbitral publicado no domingo, não foram determinados serviços mínimos durante o período de protesto dos trabalhadores.

"Ainda não tenho as informações totais, porque temos muitos trabalhadores administrativos em teletrabalho, motivo pelo qual não é fácil fazermos o balanço", referiu Anabela Carvalheira.

No âmbito desta greve, a FECTRANS vai reunir-se com as restantes organizações sindicais na próxima semana, em princípio na quarta-feira, para avaliar o impacto desta ação de luta e a possibilidade de novos protestos dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa.

"Só nessa altura é que estaremos em condições de poder dizer qual vai ser o passo seguinte", indicou a sindicalista, sem adiantar informações sobre a possibilidade de uma nova greve.

Entre as reivindicações dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa estão "a prorrogação da vigência do Acordo da Empresa, o cumprimento inclusive do atual Acordo da Empresa, a contratação de novos trabalhadores e a possibilidade de progressão na carreira de alguns trabalhadores para que melhorem claramente as suas condições de trabalho", apontou Anabela Carvalheira, referindo que a empresa está "muito depauperada" de trabalhadores em algumas áreas, particularmente em áreas de chefia.

O aumento salarial é outra das exigências dos trabalhadores, porque é um direito que "nos últimos anos, infelizmente, não tem sido efetivamente tido em conta" por parte da empresa, referiu a sindicalista da FECTRANS.

O pré-aviso da greve parcial realizada hoje foi entregue após uma reunião com o Conselho de Administração da empresa, realizada em 02 de junho, na qual não foi possível chegar a um entendimento sobre o estrito cumprimento e a prorrogação da vigência do Acordo de Empresa.

A Lusa solicitou à empresa Metropolitano de Lisboa um balanço desta greve e um ponto de situação sobre as negociações com as organizações sindicais representativas dos trabalhadores, aguardando ainda uma resposta.

