"Como cidadão eu vou rezar para que a chuva não castigue mais pessoas no Rio Grande do Sul. Como governante, farei tudo o que for possível para auxiliar os governos municipais e estaduais a remediar os danos às milhares de famílias [atingidas]", afirmou o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, numa reunião de trabalho na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

O chefe de Estado disse que levou consigo para a região uma comitiva de ministros para que estes possam atuar, nas suas respetivas áreas, em benefício da população, nas ações de solidariedade e salvamento das vítimas dos temporais.

Segundo a Defesa Civil, os temporais deixaram 13 mortos, mas os 'media' locais citam dados do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar (BM) que confirmam outros 11 óbitos, elevando o número provável de vítimas fatais para 24.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirmou que 67.860 pessoas foram afetadas pelas chuvas. Vinte e uma pessoas continuam desaparecidas. Ao todo, 147 cidades registaram inundações, quedas de barreiras e de pontes e deslizamentos de terra.

"Eu fiz questão de trazer os ministros aqui porque quero que cada um deles assuma um compromisso não apenas na minha frente, mas na frente da imprensa do que estamos nos comprometendo a fazer nas cidades do Rio Grande do Sul para minimizar o sofrimento que esse evento extremo da natureza está causando no estado", afirmou Lula da Silva.

"Da parte do Governo Federal, não faltará nenhum esforço para que a gente possa não só trabalhar arduamente, como já estão trabalhando as Forças Armadas (...) Nós [governo central] vamos ter um comando aqui, um comando junto com o comando do governador [do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite]", acrescentou.

O governo regional do Rio Grande do Sul alertou para um "risco hidrológico extremo" nas próximas 24 horas em grande parte do estado e aconselhou as pessoas a evitarem as proximidades dos rios, cujo fluxo continua a aumentar devido às chuvas, e a procurarem abrigo em local seguro.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou na noite de quarta-feira estado de calamidade pública por um período de 180 dias.

O Rio Grande do Sul, com uma população de 11 milhões de pessoas, tem sido atingido repetidamente no último ano pelo fenómeno climático El Niño, que provoca fortes chuvas no sul do país.

Em setembro passado, eventos climáticos extremos causaram 54 mortes na região.

