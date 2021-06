"O Conselho de Ministros decidiu não renovar a imposição de confinamento domiciliário geral da população do Município de Díli", referiu o executivo, confirmando que o confinamento obrigatório termina ao final do dia de hoje.

Em reunião de Conselho de Ministros, o Governo ouviu uma apresentação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) sobre a situação epidemiológica do país, deliberando manter "a cerca sanitária nos Municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima e Díli por mais 7 dias".

"Assim, mantém-se a proibição de circulação de pessoas entre os municípios de Baucau, Bobonaro, Covalima e Díli e as demais circunscrições administrativas, salvo em casos devidamente fundamentados por razões de segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção dos sistemas de abastecimento público ou de realização do interesse público", explicou o Governo.

O CIGC vai passar a ter representantes nos Centros de Controlo Integrado que "pode receber uma subdelegação de competências para autorizar a circulação em território nacional".

"As autorizações ficam dependentes de um resultado negativo no teste de deteção de covid-19. Crianças com menos de seis anos e pessoas que se encontrem completamente vacinadas não carecem de autorização para circular em território nacional", explicou o executivo.

