"O Conselho de Ministros deliberou instruir o ministro da Administração Estatal [Tomás Cabral] para, em representação do Estado, notificar as adjudicatárias dos contratos públicos relativos à gestão de resíduos sólidos urbanos e à lixeira de Tibar, para cumprirem as suas obrigações contratuais no prazo máximo de 15 dias", pode ler-se no comunicado divulgado à imprensa.

Na terça-feira, o antigo deputado timorense Gregório Saldanha apresentou a demissão do cargo de presidente da Autoridade Municipal de Díli alegando, entre vários assuntos, "irregularidades administrativas e financeiras" incluindo na gestão de resíduos sólidos da capital timorense.

"Durante o meu mandato, deparei-me com irregularidades graves no processo administrativo, incluindo falsificação de documentos e processos duvidosos. A situação mais preocupante foi o caso que envolve o serviço de recolha de lixo, onde foi identificada uma fraude de mais de um milhão de dólares" (cerca de 960 mil euros), afirmou, em comunicado lido à imprensa na terça-feira, Gregório Saldanha.

O secretário de Estado da Toponímia e da Organização Urbana, Germano Dias, realizou na sexta-feira uma inspeção à recolha de lixo pelas três empresas e constatou falhas no cumprimento dos contratos com as autoridades timorenses.

