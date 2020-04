"Apresentei a resolução que foi aprovada com algumas alterações, principalmente nos valores do apoio, que é determinado com base no custo de vida dos países", disse Dionísio Babo.

"O apoio vai ser entre 100 e mil dólares (entre 92 e 920 euros] mensais, dependendo do custo de vida em cada país", explicou.

O diploma hoje aprovado prevê que o subsídio seja dado "aos cidadãos timorenses que se encontrem ou que residem temporariamente no estrangeiro e outros não residentes que se encontram retidos no estrangeiro, face à situação epidemiológica do novo coronavírus".

São beneficiários da medida "os estudantes timorenses não bolseiros que dependem exclusivamente do apoio financeiro da família residente em Timor-Leste e os cidadãos timorenses que devido ao encerramento das fronteiras ficaram impedidos de regressar a Timor-Leste".

Os dados completos dos beneficiários estão a ser recolhidos com a ajuda do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura e com o apoio das várias missões diplomáticas timorenses, sendo que o processamento dos pagamentos será feito através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

O universo global de beneficiados abrange para já mais de 2.200 pessoas, com a maior fatia, cerca de 1.500 já confirmados na Indonésia, cerca de 440 em Portugal, mais de 220 nas Filipinas e cerca de meia centena no Brasil, segundo os dados preliminares a que a Lusa teve acesso.

O apoio insere-se no pacote de medidas socioeconómicas do Governo timorense para responder à pandemia da covid-19.

As previsões do Governo apontam a que o gasto total neste subsídio ronde os dois milhões de dólares (1,84 milhões de euros), com o programa a ser financiado pelo Fundo Covid-19, criado pelo Governo para responder à pandemia.

Timor-Leste flexibilizou hoje algumas das medidas do estado de emergência, mas mantém o fecho total das fronteiras.

O país tem atualmente 22 casos ativos de covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 840 mil doentes foram considerados curados.

ASP // VM

Lusa/Fim