O novo plano foi apresentado pela vice-primeira-ministra e ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, e pela ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, respetivamente, presidente e vice-presidente da Comissão Interministerial para a Elaboração e Coordenação da Execução do Plano de Vacinação.

O executivo disse que a "Pfizer vai passar a ser administrada aos cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, também como primeira e segunda dose, além da dose de reforço que já abrangia esta faixa etária", de acordo com um comunicado.

"Quem recebeu a primeira dose das vacinas Astrazeneca ou Sinovac vai poder receber a segunda dose da vacina Pfizer", acrescentou.

Até 02 de maio, 71,6% dos jovens entre os 12 e os 17 anos já receberam pelo menos uma dose, sendo que 36,9% dos jovens já recebeu as duas doses em todo o país.

Em Díli, 74,4% dos jovens entre os 12 e os 17 já tem as duas doses da vacina Pfizer.

No que se refere aos indivíduos com mais de 18 anos, 72,2% já receberam pelo menos duas doses e 84,6% já receberam pelo menos uma dose da vacina.

Atualmente, Timor-Leste tem 15 casos ativos, acumulando 22.875 casos e 130 óbitos desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou mais de seis milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

