Odete Belo disse, em conferência de imprensa na sede do Ministério da Saúde, que se trata de um cidadão que estava em quarentena em Díli e que viajou por terra, entrando em Timor-Leste pela fronteira com a metade indonésia da ilha.

"Hoje Timor-Leste regista um novo caso positivo da covid-19. Há 25 pessoas recuperadas, uma no centro de Vera Cruz e o novo caso está a ser transferido agora para o mesmo centro de isolamento", referiu.

"O paciente viajou de Jacarta para Kupang a 11 de agosto com um avião da Batik Air, viajou para Atambua de avião e a 12 de agosto o paciente fez viagem de Atambua até Díli", referiu.

Trata-se do 27.º caso no país desde o início da pandemia, com um total de 25 recuperados.

