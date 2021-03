"Considerando o que o desporto representa hoje ao nível mundial, tanto do ponto de vista desportivo como económico e social, não nos resta outra saída se não adotarmos e implementarmos medidas visando um rumo diferente do atual vivenciado no país", disse Vinício de Pina, intervindo no encerramento do primeiro Fórum Nacional do Desporto, que decorreu desde quarta-feira na capital, São Tomé.

O governante considerou esse plano estratégico para o desporto como "um instrumento de elevadíssima importância, cuja necessidade já se fazia sentir".

"Temos que quebrar paradigmas e o conceito de que o desporto é despesa, passando a uma visão estratégica do desporto enquanto investimento a todos os níveis: economia, turismo, saúde, educação, inclusão social e muitos outros", acrescentou o governante.

Uma declaração final marcou o encerramento do evento, durante o qual foram realizadas cinco mesas redondas, com a discussão de uma dezena de temas, entre os quais a massificação do desporto nacional, financiamento e outros recursos para o setor, turismo e sustentabilidade.

O executivo comprometeu-se, a partir de agora, ver o desporto nacional com uma nova visão, prometendo maior financiamento nos próximos orçamentos gerais do Estado.

"Doravante, o Governo e o Estado deverão adotar uma nova postura e assumir a sua responsabilidade para o desenvolvimento do desporto nacional, mediante uma política e uma estratégia orçamental ainda mais clara e alinhada com os objetivos a ser delineadas", referiu Vinício de Pina.

O ministro considerou que o primeiro Fórum Nacional do Desporto produziu muitas pistas que constituem importantes instrumentos e subsídios para a elaboração do Plano Estratégico do Desporto, no qual o desporto escolar deve ter um papel importante.

O desenvolvimento do desporto nacional, oportunidades de financiamento em parcerias internacionais, turismo, desporto náutico, deporto de montanha, educação ambiental e outros constituíram os vários assuntos discutidos durante os três dias do evento.

MYB // JH

Lusa/fim