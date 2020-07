Em comunicado hoje divulgado, o executivo sublinha a necessidade de "um maior controlo e fiscalização da implementação das medidas sanitárias ainda em vigor".

De acordo com o comunicado, o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, agendou ainda para esta semana uma nova reunião do comité de crise para "melhor alinhavar ações futuras, sobretudo numa altura em que já foram retomados os comerciais".

Ainda nesse âmbito, o governo validou uma proposta para a aquisição de tendas para o aeroporto de São Tomé e Príncipe, "no quadro das medidas de prevenção ao novo coronavírus".

Nas últimas 48 horas, São Tomé e Príncipe registou mais três casos positivos de Covid-19, elevando para749 os casos acumulados, sendo dois resultam de 40 testes laboratoriais realizados quarta-feira.

De acordo com a atualização do Boletim Diário Coronavírus desta quinta-feira, 604 já se encontram recuperados da doença, cinco encontram-se internados no hospital de campanha e 128 cidadãos estão em isolamento domiciliar.

A representação da Organização Mundial da Saúde (OMS) na capital são-tomense anunciou em comunicado que desde o inicio desta semana o laboratório Nacional de Referência capacidade para realizar testes de Covid-19 "sem limitação".

"No quadro do reforço da resposta nacional à Covid-19, a Organização Mundial da Saúde tem a honra de anunciar que foram concluídos os trabalhos de certificação da Câmara de Fluxo Laminar - cabines - do Laboratório Nacional de Referência", indica o comunicado da OMS assinado pela sua representante, a médica, Claudina Cruz.

"Agora com as três câmaras de fluxo a funcionar o laboratório estará em condições de multiplicar a sua capacidade de realização dos testes no quadro dos diagnósticos de Covid-19 e não só".

O documento explica que "até ao momento, as operações de manipulação das amostras ao nível do laboratório eram realizadas em câmaras isoladoras o que requeria muito esforço e tempo aos analistas, chegando a realizar 9 testes em cada duas horas".

"A OMS reitera o seu compromisso de ajudar o Governo de São Tomé e Príncipe na resposta à pandemia de Covid-19 e na "busca de melhorias para todo o sistema nacional de saúde, através de apoios materiais e técnicos, no quadro da ajuda internacional ao desenvolvimento", conclui o comunicado.

