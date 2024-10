O primeiro-ministro afirmou hoje que pretende em Portugal um jornalismo livre, sem intromissão de poderes, sustentável do ponto de vista financeiro, mas mais tranquilo, menos ofegante, com garantias de qualidade e sem perguntas sopradas.

Pedro Duarte, que falava, esta tarde, em Lisboa numa conferência sobre o Plano de Ação para a Comunicação Social assegurou que o executivo quer "valorizar muito o papel do jornalista", sublinhando a importância do rigor deste trabalho.

Sobre este tema, o ministro Pedro Duarte esclareceu que o objetivo passa por valorizar o trabalho, mas também os próprios profissionais do setor, acrescentando acreditar que "nenhum jornalista gosta de sentir que está a expressar o que lhe foi encomendado".

Para Pedro Duarte, as declarações do primeiro-ministro foram defendidas "no sentido positivo", insistindo na valorização da qualidade informativa que é prestada diariamente.

O que está em causa é "a qualidade do trabalho que cada jornalista faz", reiterou.

Luís Montenegro falou hoje na conferência "o futuro dos media", em Lisboa, perante uma plateia com presidentes de empresas e órgãos de comunicação social nacionais e dezenas de jornalistas.

Apesar de ter rejeitado "qualquer tipo de intromissão no espaço que é o reduto do jornalismo", o primeiro-ministro referiu existir a obrigação de "possuir um edifício legislativo e de construir os alicerces da sustentabilidade financeira deste setor para que possa depois traduzir-se em maior grau de liberdade e em prosseguição do interesse público de informar".

Luís Montenegro fez a seguir várias apreciações sobre a atividade jornalística, começando por observar que "é tão importante ter bons políticos como bons jornalistas para que a democracia funcione".

Nesse sentido, o líder do executivo considerou que seria melhor se a comunicação social fosse "mais tranquila na forma como informa, na forma como transmite os acontecimentos e não tão ofegante".

O Plano de Ação para a Comunicação Social contém 30 medidas para o setor.

PE/ALU (PMF) // EA

Lusa/Fim