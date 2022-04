"O ano de 2022 será também marcado pela alteração da legislação do táxi, que visa a modernização do setor e a instituição da possibilidade de uma reorganização territorial a nível intermunicipal, e pela revisão da legislação da atividade de TVDE, na sequência da avaliação do regime jurídico, prevista na lei e promovida pelo IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes]", lê-se no relatório que acompanha a proposta de OE2022, entregue hoje na Assembleia da República.

Esta intenção do Governo, o terceiro chefiado por António Costa, não constava da proposta de OE2022 entregue em outubro do ano passado e que foi chumbada na Assembleia da República.

