"Temos informação de que existem alguns casos positivos associados a um local específico de trabalho. Estamos já a trabalhar com o Ministério da Agricultura um conjunto de orientações específicas para as colheitas", afirmou a ministra, na conferência de imprensa de apresentação do boletim epidemiológico de balanço da infeção provocada pelo vírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas.

Marta Temido explicou que as diretrizes que estão a ser preparadas com a tutela liderada pela ministra Maria do Céu Albuquerque prendem-se "mais com cuidados de distanciamento físico e higienização" do que com uma estratégia de rastreio mais assertiva para pessoas assintomáticas.

"Estamos a falar de atividades que decorrem maioritariamente ao ar livre, onde antecipamos que o risco principal possa ser associado a pessoas que, depois, têm um convívio em termos de habitação conjunta. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de prepararmos este processo, sabendo que vem aí uma fase de colheitas de um conjunto de áreas da agricultura. Tanto quanto sabemos, esta situação específica estará controlada", finalizou.

Uma central fruteira do Bombarral, no distrito de Leiria, tinha até quinta-feira 11 trabalhadores infetados por covid-19, estando as autoridades de saúde a realizar testes a todos os 293 funcionários, disse, na altura, a diretora dos Centros de Saúde Oeste Norte.

Portugal contabiliza pelo menos 1.474 mortos associados à covid-19 em 34.351 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 397 mil mortos e infetou mais de 6,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

