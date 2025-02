"O Governo português saúda a libertação de mais três reféns israelitas, em especial dos dois que têm ligações a Portugal. O cumprimento do cessar-fogo - única base para a paz - exige um estrito respeito pelo direito humanitário e pelos direitos dos reféns libertados", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros na sua conta na rede social X.

Os três homens, visivelmente debilitados, rodeados num palco por combatentes armados e encapuzados do Hamas, fizeram declarações antes de serem entregues a elementos do Comité Internacional da Cruz Vermelha Internacional (CICV).

"Peço ao Governo israelita que continue na via das negociações, peço-lhe que cumpra a segunda fase do acordo", disse Ohad Ben Ami, 56 anos, de acordo com imagens da televisão Al Jazeera do Qatar.

Eli Sharabi, 52 anos, quase irreconhecível em comparação com a fotografia divulgada pelo Fórum das Famílias, pediu ao Governo israelita para aplicar o acordo até à terceira fase e pôr fim à guerra na Faixa de Gaza.

Segundo a Comunidade Judaica do Porto, Sharabi pediu nacionalidade portuguesa e foi certificado por esta comunidade por pertencer a uma família sefardita.

O terceiro refém, Or Levy, também certificado pela mesma comunidade, agradeceu ao braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam, por ter tido comida e água durante os 16 meses de cativeiro e insistiu na continuação do pacto.

O cessar-fogo, em vigor desde 19 de janeiro, interrompeu 15 meses de guerra na Faixa de Gaza.

"As imagens chocantes a que assistimos hoje não ficarão sem resposta", referiu um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que se encontra em viagem nos Estados Unidos.

