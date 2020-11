A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e com maioria parlamentar, quer saber do executivo a estratégia para a assistência das populações afetadas pela violência armada no centro e norte do país, além da situação dos subsídios aos afetados pelo ciclone Idai, que se abateu sobre o centro do país no ano passado, segundo o porta-voz da bancada, Feliz Silvia, citado pela Rádio Moçambique.

Por outro lado, a bancada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal força de oposição no país, pediu um ponto de situação sobre os subsídios aos médicos que trabalham na linha da frente no combate à covid-19, bem como informações sobre as chamada "dívidas ocultas", de acordo com o deputado daquele partido Arnaldo Chalaua.