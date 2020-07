As máscaras serão adquiridas pelas escolas, através de um fundo de apoio canalizado pelo Governo central para que as instituições criem condições para o regresso seguro dos alunos às aulas face à covid-19, disse hoje à Lusa a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Guibunda.

"O processo de criação de condições nas escolas está avançado e, a partir da próxima semana, equipas lideradas pelo Ministério da Saúde estarão no terreno para avaliar as condições das instituições", disse Gina Guibunda.