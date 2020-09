Falando num encontro com agentes turísticos na cidade de Lichinga, Fredson Bacar avançou que o selo - que será uma placa com a frase "Limpo e Seguro" - será atribuído após uma "auditoria" das autoridades de saúde do setor do turismo.

"O empreendimento turístico que solicitar o selo e tiver o solo vai colocá-lo em local visível da estância, para que os turistas saibam que a segurança sanitária do lugar está certificada por autoridade competente", acrescentou Fredson Bacar.